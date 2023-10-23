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Канчельскис: в ближайшие 25 лет ни один россиянин не уедет в АПЛ, там другой уровень

Канчельскис: в ближайшие 25 лет ни один россиянин не уедет в АПЛ, там другой уровень
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что в ближайшие 25 лет ни один российский футболист не сможет играть в чемпионате Англии. По мнению известного в прошлом игрока, уровень футбола в России падает, а в английской Премьер-лиге совершенно другой класс исполнителей.

«С футболом в России сейчас проблемы, уровень падает. Конечно, хочется, чтобы ребята из России играли в лучших чемпионатах Европы. Но я думаю, что в ближайшие 20–25 лет ни один российский футболист не будет играть в АПЛ, там совершенно другой уровень футбола. Там играют звёзды, там другое понимание футбола», — приводит слова Андрея Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, последним россиянином, которому удалось закрепиться в АПЛ, был Андрей Аршавин. Он выступал за лондонский «Арсенал».

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