Кафанов — об игре Песьякова в матче с «Ахматом»: сыграл без ошибок и спас нас

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов оценил игру голкипера жёлто-синих Сергея Песьякова в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0).

«Доволен ли сегодня игрой Сергея Песьякова? Доволен. На 15-й минуте при счёте 0:0 он нас там спас. Во втором тайме сыграл без ошибок. Если коротко, сыграл без ошибок и спас. Получит ли Сергей вызов в сборную, если продолжит так играть? Про сборную мы сейчас не говорим. Я сейчас говорю только про «Ростов», — приводит слова Кафанова издание «РБ Спорт».

После 12 туров «Ростов» набрал 13 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В матче следующего тура РПЛ команда Валерия Карпина сыграет с московским «Локомотивом».