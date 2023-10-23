Почеттино: если бы я не выпустил Энцо и Кайседо на матч, то владелец убил бы меня

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил недовольство дальними перелётами футболистов, выступающих за южноамериканские сборные.

«Это безумие, когда игроки возвращаются из Южной Америки в среду и играют в субботу. Энцо и Кайседо устали. Но если я скажу: «Хорошо, дам им отдохнуть, пусть они не играют», вы меня точно убьёте, а затем и владелец клуба», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Челси» играл с «Арсеналом». Игра завершилась со счётом 2:2. Полузащитники «синих» Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо находились на поле на протяжении всей встречи.

После девяти туров команда Почеттино набрала 12 очков и занимает десятое место в чемпионате Англии.