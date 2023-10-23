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Игрок «Волгаря» Ушатов прокомментировал победу над «Аланией»

Игрок «Волгаря» Ушатов прокомментировал победу над «Аланией»
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Полузащитник «Волгаря» Кирилл Ушатов поделился впечатлениями от победы над «Аланией» в матче 15-го тура Первой лиги. Астраханцы выиграли со счётом 1:0.

«Очень важная победа для нас. Обыграть лидера приятно вдвойне. Думаю, эта победа добавит нам уверенности и поможет в дальнейшем. За счёт чего добились такого результата? Прежде всего за счёт желания и самоотдачи, за счёт дисциплины. Сумели воспользоваться ошибкой соперника и сохранить преимущество.

Как можно прокомментировать три победы в четырёх последних матчах? Это, безусловно, позитивно для нас, но вся борьба ещё впереди. Несмотря на то что сыграно уже немало матчей, плотность в таблице очень высокая. Ещё ничего не ясно, и всё может поменяться. Будем работать, а оценки нужно будет выносить в конце сезона», — сказал Ушатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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