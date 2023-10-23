Красножан — о матчах женской сборной России с командами из Аргентины: задача — побеждать

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался об учебно-тренировочном сборе российских команд U20 и U19 в Аргентине.

«В учебно-тренировочном сборе в Аргентине примут участие девушки 2003 и 2004 года рождения, поэтому, по сути, это сборная России до 20 лет. При этом ряд игроков уже вызывались в национальную команду, а некоторые уже дебютировали в её составе, поэтому наши требования им знакомы. В Буэнос-Айресе сыграем две товарищеские встречи со сборной Аргентины U20. В этой стране женский футбол хорошо развит, уверен, что матчи будут интересными и информативными. Рады, что представилась возможность провести две международные встречи, это важно для нашей команды. Задача, как всегда, побеждать, но это и хорошая возможность проверить наше молодое поколение, ближайший резерв сборной, помочь им адаптироваться, набраться международного опыта», — приводит слова Красножана пресс-служба РФС.

Напомним, с 22 октября по 1 ноября женские сборные России U20 и U19 проведут учебно-тренировочный сбор в Буэнос-Айресе, где сыграют товарищеские матчи со сверстницами из Аргентины. Красножан будет руководить командой U20.