Беллингем поддержал Винисиуса, который столкнулся с проявлением расизма в игре Ла Лиги

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем выразил слова поддержки вингеру «сливочных» Винисиусу Жуниору, который подвергся оскорблениям на почве расизма в минувшем матче испанской Примеры с «Севильей» (1:1).

«Всегда с тобой, брат», — написал Беллингем в своей социальной сети.

Напомним, инцидент с проявлением расизма по отношению к Винисиусу произошёл в матче с «Севильей», который проходил на домашнем стадионе андалусийского клуба «Рамон Санчес Писхуан». Сотрудники стадиона быстро отреагировали на этот эпизод и вывели болельщика, оскорблявшего бразильского игрока. После матча «Севилья» осудила фаната клуба за его поведение и сообщила, что примет к нему соответствующие меры.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.