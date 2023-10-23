Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем поддержал Винисиуса, который столкнулся с проявлением расизма в игре Ла Лиги

Беллингем поддержал Винисиуса, который столкнулся с проявлением расизма в игре Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем выразил слова поддержки вингеру «сливочных» Винисиусу Жуниору, который подвергся оскорблениям на почве расизма в минувшем матче испанской Примеры с «Севильей» (1:1).

«Всегда с тобой, брат», — написал Беллингем в своей социальной сети.

Напомним, инцидент с проявлением расизма по отношению к Винисиусу произошёл в матче с «Севильей», который проходил на домашнем стадионе андалусийского клуба «Рамон Санчес Писхуан». Сотрудники стадиона быстро отреагировали на этот эпизод и вывели болельщика, оскорблявшего бразильского игрока. После матча «Севилья» осудила фаната клуба за его поведение и сообщила, что примет к нему соответствующие меры.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Экс-футболист «Севильи»: Винисиус сам провоцирует болельщиков и не может быть оправдан
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android