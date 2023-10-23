Беллингем поддержал Винисиуса, который столкнулся с проявлением расизма в игре Ла Лиги

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем выразил слова поддержки вингеру «сливочных» Винисиусу Жуниору, который подвергся оскорблениям на почве расизма в минувшем матче испанской Примеры с «Севильей» (1:1).
«Всегда с тобой, брат», — написал Беллингем в своей социальной сети.
Напомним, инцидент с проявлением расизма по отношению к Винисиусу произошёл в матче с «Севильей», который проходил на домашнем стадионе андалусийского клуба «Рамон Санчес Писхуан». Сотрудники стадиона быстро отреагировали на этот эпизод и вывели болельщика, оскорблявшего бразильского игрока. После матча «Севилья» осудила фаната клуба за его поведение и сообщила, что примет к нему соответствующие меры.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.