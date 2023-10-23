Алаев: в исполнение решения УЕФА о допуске сборных России до 17 лет не верил и не верю

Президент Российской Премьер-Лиги и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что не верит в исполнение решения УЕФА о допуске к соревнованиям сборных России до 17 лет.

«Конечно, я вижу плюсы, если хоть какое-то идёт движение навстречу. Но я говорил, что я не представляю, как это можно реализовать. Когда я увидел решение УЕФА, оно оказалось странным для меня, я сразу обратил внимание на то, что там говорится, что дали поручение администрации проработать техническую возможность. Я много лет работал с тем исполкомом и с этим, обычно всё происходит наоборот, обычно администрация докладывает, а исполком поддерживает. Поэтому мне это показалось странным. Когда появилось решение, я обрадовался, но у меня было много скепсиса. Для меня была тоже неожиданной поддержка Международной федерацией футбола (ФИФА) этого решения, приятный сюрприз. Но, опять же, мы вернулись в точку, когда, как я понимаю, вопрос не закрыт. Будем надеяться, хотя я в это решение не верил и не верю до сих пор», — приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, в конце сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России среди игроков до 17 лет, а позднее совет ФИФА поддержал такое решение, допустив команды России до 17 лет до своих турниров. 10 октября вопрос был снят с повестки ещё одного исполкома, так как не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть.