Ежов: игра «Крыльев» симпатична многим. Неудивительно, что наших ребят вызывают в сборную

Футболист «Крыльев Советов» Роман Ежов объяснил, почему его не удивляет тот факт, что игроки самарского клуба вызываются в сборную России.

«Я думаю, что игра «Крыльев» симпатична многим. Поэтому неудивительно, что наших ребят вызывают в сборную», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Напомним, 16 октября национальная команда России провела товарищеский матч с Кенией (2:2). В этой игре приняли участие защитники «Крыльев Советов» Юрий Горшков и Роман Евгеньев. Ещё один защитник самарского клуба Александр Солдатенков остался на скамейке запасных. 12 октября в товарищеском матче сборной России с Камеруном (1:0) всё игровое время на поле провёл Александр Солдатенков, а Евгеньев и Горшков остались в запасе.