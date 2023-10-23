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Неизвестные попытались ограбить дом экс-защитника «Зенита» Ловрена

Неизвестные попытались ограбить дом экс-защитника «Зенита» Ловрена
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Дом бывшего защитника санкт-петербургского «Зенита» Деяна Ловрена, ныне выступающего за «Лион», подвергся попытке ограбления. Об этом информирует RMC Sport.

Сообщается, что злоумышленники попытались ограбить дом Ловрена в то время, пока проходил матч чемпионата Франции, в котором «Лион» играл с «Клермоном» (1:2). На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, обнаружившие входную дверь в дом футболиста с видимыми следами от попытки взлома на ней.

Отмечается, что полиции пришлось провести проверку, которая также потребовала вмешательства слесаря для того, чтобы был получен доступ к входу внутрь дома.

Напомним, Ловрен присоединился к французскому клубу в сезоне-2022/2023. В нынешнем сезоне хорват сыграл в двух матчах за «Лион», в которых не отметился результативными действиями.

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