Неизвестные попытались ограбить дом экс-защитника «Зенита» Ловрена

Дом бывшего защитника санкт-петербургского «Зенита» Деяна Ловрена, ныне выступающего за «Лион», подвергся попытке ограбления. Об этом информирует RMC Sport.

Сообщается, что злоумышленники попытались ограбить дом Ловрена в то время, пока проходил матч чемпионата Франции, в котором «Лион» играл с «Клермоном» (1:2). На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, обнаружившие входную дверь в дом футболиста с видимыми следами от попытки взлома на ней.

Отмечается, что полиции пришлось провести проверку, которая также потребовала вмешательства слесаря для того, чтобы был получен доступ к входу внутрь дома.

Напомним, Ловрен присоединился к французскому клубу в сезоне-2022/2023. В нынешнем сезоне хорват сыграл в двух матчах за «Лион», в которых не отметился результативными действиями.