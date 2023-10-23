Хавбек «Пари НН» Жигулёв: разговоры про возможный уход Юрана никак не влияют на команду

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулёв заявил, что слухи о возможном уходе Сергея Юрана с поста главного тренера никак не влияют на команду.

«Разговоры никак не сказываются, мы это не обсуждаем в команде. Всё нормально, у нас хороший коллектив и хорошая команда. Сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу. Первый тайм вообще без мяча, во втором тоже моментами тяжело было», — сказал Жигулёв в эфире «Матч ТВ».

Накануне «Пари НН» проиграл «Спартаку» (0:2) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне нижегородская команда под руководством Сергея Юрана за 12 туров набрала 17 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице. В матче 13-го тура РПЛ «Пари НН» сыграет с «Сочи».