Агент Опарина: Михаил очень хочет остаться в «Ахмате»

Андрей Талаев, агент вратаря «Ахмата» Михаила Опарина, высказался о положении футболиста в грозненском клубе после матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:3).

«Сейв Опарина? Сейв сейвом, но он сегодня пропустил три мяча. Понятно, что ни в одном из них он не виноват, но его сейв забудут, а запомнят пропущенные голы. В прошлой игре с «Рубином» Михаил тоже сделал несколько сейвов. Продление контракта? Не знаю пока. Пока что Миша начал играть. Дай бог, чтобы продолжил играть дальше. Ещё не разговаривали с «Ахматом», пока рано. Он очень хочет остаться в «Ахмате», – приводит слова Талаева Metaratings.

Опарин выступает за «Ахмат» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл за грозненский клуб шесть матчей, в которых пропустил девять голов и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт вратаря с «Ахматом» истекает летом 2024 года.