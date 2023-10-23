Канчельскис заявил, что посетит могилу Бобби Чарльтона в ноябре

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», а ныне гендиректор казахстанского «Тобола» Андрей Канчельскис планирует в ноябре посетить могилу чемпиона мира 1966 года, трёхкратного чемпиона Англии и обладателя Кубка чемпионов в составе манкунианского клуба сэра Бобби Чарльтона.

«Я думаю, что всё-таки вряд ли [приеду на церемонию прощания[, так как у нас на неделе будет последний тур, нужно быть с командой, потом нужно будет готовиться к финалу Кубка. Но в любом случае я в ноябре буду там. Когда поеду на один из матчей, обязательно зайду на кладбище», — приводит слова Канчельскиса ТАСС.

Чарльтон умер 21 октября в возрасте 86 лет. Большую часть своей карьеры он провёл в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 1956 по 1973 год.