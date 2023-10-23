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Ван дер Варт: сейчас «Аяксу» нужно думать как клубу-кандидату на вылет

Ван дер Варт: сейчас «Аяксу» нужно думать как клубу-кандидату на вылет
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Бывший нападающий «Аякса» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт прокомментировал неудачное выступление амстердамской команды на старте нынешнего сезона.

«Тренер Морис Стейн оказался в ужасной ситуации, из которой ему будет трудно выбраться, если клуб не изменит своё мышление, которое нужно менять, начиная с организации. Вы больше не «Аякс». Нужно исходить из принципа, что клуб не лучше соперника, потому что у него нет для этого соответствующих качеств. Даже хорошие футболисты теряют свой уровень. Звучит немного подло, но сейчас нужно думать как клуб-кандидат на вылет. Это очень грустно, но это правда. Со € 115 млн они должны становиться чемпионами, ковыряясь в носу. Я бы не увольнял Стейна, так как на поле выходят футболисты, не подходящие ему», — приводит слова ван дер Варта Voetbal International.

Напомним, после семи туров чемпионата Нидерландов «Аякс» набрал пять очков и находится на 17-й строчке в турнирной таблице.

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