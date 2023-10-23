Дмитрий Сычёв: «Краснодар» выглядит очень целостно, их первое место вполне оправданно

Бывший футболист Дмитрий Сычёв высказался о лидерстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

«Для меня это вообще не удивительно. Учитывая тренерские идеи Владимира Ивича, это вполне объективная картина. Состав точечно укрепился очень сильными футболистами. Команда играет в прагматичный футбол и показывает результат. Конечно, не без доли везения. Но это нормальная история для команд. «Краснодар» выглядит очень целостно, их первое место вполне оправданно.

Амбиции у «Краснодара» точно есть, я давно знаю владельца клуба Сергея Николаевича Галицкого. А дальше — чемпион складывается из нюансов. Тут особенно важна психология. Быть на первом месте очень непросто, когда ты идёшь под давлением, показывая при этом свой привычный футбол на протяжении всего года. И соперники будут на тебя реагировать совсем иначе, когда ты — лидер.

Поэтому будет интересно. И как показал чемпионат, есть интрига. Идёт очень интересный сезон. Непредсказуемые результаты, смена лидера. Есть что посмотреть!» — приводит слова Сычева «Матч ТВ».