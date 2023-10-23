Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Конкурент Сазонова за место в стартовом составе «Торино» выбыл из-за травмы на полгода

Центральный защитник «Торино» Перр Схюрс пропустит практически всю оставшуюся часть сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 23-летний игрок порвал переднюю крестообразную связку и не сыграет на протяжении ближайших шести месяцев.

Напомним, за туринскую команду играет бывший защитник московского «Динамо» Саба Сазонов. Грузинский футболист также, как и Схюрс, выступает в центре обороны.

Схюрс выступает за «Торино» с прошлого года. В текущем сезоне защитник провёл за туринскую команду 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.