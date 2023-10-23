Кухарчук: у «Пари НН» были хорошие шансы забрать очки у «Спартака» в Москве

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук заявил, что у нижегородцев были хорошие шансы забрать очки в матче МИР Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:2).

«Первый тайм получился для нас очень тяжёлым. «Спартак» очень здорово начал матч. Потом нам удалось выровнять игру, было несколько голевых моментов у ворот соперника. Нам не хватило реализации. У нас были хорошие шансы забрать очки у «Спартака» в Москве. Наверное, где-то не повезло», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, «Спартак» теперь занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Пари НН» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Краснодар» (28).