Новичок «Рубина» Вада рассказал о дружбе с Малкомом и Дарвином Нуньесом

Новичок «Рубина» Валентин Вада рассказал о дружбе с игроком «Аль-Хиляля» Малкомом и нападающим «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом.

«Да, мы с Малкомом очень хорошие друзья. На самом деле наша дружба длится ещё со времён совместной игры в «Бордо», где я на первых порах помогал ему адаптироваться. Мы были товарищами по команде и до сих пор общаемся. Сейчас в семье Малкома родился ребёнок, и как раз период беременности его супруги пришёлся на Россию — как и в моём случае. Я очень дорожу дружбой с ним, мы дружим семьями. Как минимум раз в неделю стараемся созваниваться.

С Нуньесом у нас практически такая же дружба, как и с Малкомом. Мы вместе играли в испанской «Альмерии», здорово общались, поддерживали друг друга. С тех пор продолжаем контактировать. Мы с ним тоже давние друзья», — приводит слова Вады «Татар-информ».