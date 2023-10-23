Созин: КДК должен разобраться с Гоцуком – это явно не рядовой бан на один матч

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о судействе в 12-м туре чемпионата России.

«В прошедшем туре судейство и правда было странным. Сначала в Калининграде человек не видит очевидный фол, когда стоит в трёх метрах — и это не фигурально, там правда было три метра. Просто разводит руки в стороны! Обзор не загораживался, сильно устать судья не мог – что это такое? Хорошо, что VAR исправил ошибку. Дальше – поведение Гоцука. Это что такое? Почему арбитр позволяет себя трогать? Почему игрок ведёт себя так по-хамски? КДК должен разобраться с Гоцуком – это явно не рядовой бан на один матч.

Потом был ещё момент с Клаудиньо. Рахманович локтем пробил ему в челюсть, а судье всё равно. Даже жёлтой нет. Мне непонятно, что творится с нашими судьями. За один тур столько скандалов – очень плохо», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.