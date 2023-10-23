Корнеев: ситуация ЦСКА с кадрами пугает уже давно — не знаю, как Федотов держится

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев высказался о кадровой ситуации в московском клубе после травмы хавбека армейцев Максима Мухина.

«Ситуация ЦСКА с кадрами пугает уже давно — с момента, как закрылось трансферное окно! Я не знаю, как Федотов держится и не выпускает свои эмоции наружу. Зимой необходимо приобрести как минимум пять игроков, включая центрального защитника.

А Мухину хочется пожелать терпения и скорейшего возвращения в строй!» — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по результатам МРТ у Максима Мухина был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшее время он отправится в Германию, где ему будет сделана операция.

21-летний футболист армейцев получил повреждение и был заменён на 77-й минуте матча с казанским «Рубином» (0:0). В текущем сезоне Мухин принял участие в 15 матчах ЦСКА во всех турнирах, в которых забил два гола.

ЦСКА после 12 сыгранных матчей в МИР Российской Премьер-Лиге располагается на седьмой позиции с 18 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 28 очков.