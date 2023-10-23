Капитан «Ростова» Глебов: мы правильно работаем. Просто какой-то нефарт

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов заявил, что команда правильно работает, но ей иногда не везёт в матчах Российской Премьер‑Лиги.

«Что сказал команде в перерыве матча с «Ахматом» на правах капитана? Наверное, всё то же самое. Что мы справляемся, что надо действовать так же. Во всех тех матчах, которые были, мы так же выходили на вторые таймы. Но там мог быть какой‑то гол, который негативно влияет. Психологически это давит.

Я говорил уже, что у нас нет особо никакого психологического напряжения. Мы правильно работаем, просто есть какой‑то нефарт, невезение», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В воскресенье, 22 октября, «Ростов» в родных стенах оказался сильнее «Ахмата» — 3:0. После 12 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина набрали 13 очков.