«Динамо» Махачкала и «Родина» не выявили победителя в матче 15-го тура ФНЛ

Завершился матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Команды не выявили победителя — 0:0.
Обе команды активно пытались огорчить друг друга, однако за 90 минут игры им это так и не удалось. Встреча завершилась нулевой ничьей, хотя в концовке матча махачкалинцы могли забить и вырвать победу. На 73-й минуте воротам московской команды угрожал форвард гостей Сердер Сердеров, однако его удар отразил голкипер «Родины» Ринат Шакеров.
Махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Родина» находится на 14-й строчке, заработав 18 очков.
- 3 ноября 2023
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