Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Махачкала и «Родина» не выявили победителя в матче 15-го тура ФНЛ

«Динамо» Махачкала и «Родина» не выявили победителя в матче 15-го тура ФНЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 15-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Команды не выявили победителя — 0:0.

Обе команды активно пытались огорчить друг друга, однако за 90 минут игры им это так и не удалось. Встреча завершилась нулевой ничьей, хотя в концовке матча махачкалинцы могли забить и вырвать победу. На 73-й минуте воротам московской команды угрожал форвард гостей Сердер Сердеров, однако его удар отразил голкипер «Родины» Ринат Шакеров.

Махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 15 матчей. «Родина» находится на 14-й строчке, заработав 18 очков.

Россия - Мелбет Первая лига . 15-й тур
23 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала
Удаления: Сокол – 90+5' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android