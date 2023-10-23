Игорь Федотов предположил, что ждёт судью Амелина после матча «Спартак» — «Пари НН»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов предположил, что ждёт судью Алексея Амелина после матча МИР РПЛ «Спартак» — «Пари НН» (2:0).

«Это плевок в арбитров, в департамент, во всё российское судейство. Нельзя позволять так делать. Прямая красная, пишешь рапорт, физическое воздействие — это всё просто. Был бы я руководителем, у меня бы Амелин в РПЛ больше не работал — по крайней мере в этом сезоне. До зимы мы его точно не увидим, я так думаю. Хотя у нас всё возможно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 12 матчей. «Пари НН» находится на восьмой строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Краснодар» (28).