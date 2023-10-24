Игорь Федотов заявил, что у «Ахмата» должно было быть удаление в матче с «Ростовом»

Экс-рефери РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 12-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Ахматом» (3:0). Напомним, встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Отличное судейство от Левникова. Всё спокойно, хорошо, одинаково. Но потом бах, 36-я минута. Ассистент не помог с красной карточкой игроку «Ахмата» за лишение явной возможности забить гол, VAR почему-то не вмешался. Это открытый момент. Уже убрали Мешкова с «Локомотива», вы же читаете новости. Вы же знаете о предыдущих историях, можете их сравнивать и должны понимать, что это красная. Можно же хотя бы позвать Левникова к монитору, чтобы он сам решал, удаление это или нет. Нет, не зовут. В итоге непоказ красной карточки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.