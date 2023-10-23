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Футболист «Панатинаикоса» частично потерял слух из-за взорвавшейся петарды

Футболист «Панатинаикоса» частично потерял слух из-за взорвавшейся петарды
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Испанский футболист греческого «Панатинаикоса» Хуанкар частично потерял слух из-за петарды, брошенной в него во время матча с «Олимпиакосом» (1:1), сообщает in.gr.

На 50-й минуте фанаты бросили петарду под ноги разминающемуся защитнику «Панатинаикоса» Хуанкару. Он был оглушён и ненадолго потерял сознание. Матч остановили, игроки «Панатинаикоса» ушли в раздевалки и отказались возвращаться на поле.

Через час было объявлено, что встреча при счёте 1:1 доиграна не будет. Хуанкара увезли на скорой, у него диагностировали сотрясение мозга и частичную потерю слуха. После инцидента игрок жаловался на головокружения и боли в ушах.

На данный момент «Панатинаикос» после семи сыгранных матчей в греческой Суперлиге располагается на четвёртой позиции с 16 очками. «Олимпиакос» возглавляет чемпионат, набрав 19 очков.

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