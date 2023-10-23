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Чемпионат Италии по футболу: результаты матчей 9-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 23 октября, матчем между «Фиорентиной» и «Эмполи» (0:2) завершился 9-й тур чемпионата Италии по футболу сезона-2023/2024.

Результаты матчей 9-го тура Серии А:

«Верона» — «Наполи» — 1:3;

«Торино» — «Интер» — 0:3;

«Сассуоло» — «Лацио» — 0:2;

«Рома» — «Монца» — 1:0;

«Болонья» — «Фрозиноне» — 2:1;

«Салернитана» — «Кальяри» — 2:2;

«Аталанта» — «Дженоа» — 2:0;

«Милан» — «Ювентус» — 0:1;

«Удинезе» — «Лечче» — 1:1;

«Фиорентина» — «Эмполи» — 0:2.

После девяти туров турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», имеющий в своём активе 22 очка. На втором месте расположился «Милан» с 21 очком. Третью строчку занимает «Ювентус», набравший 20 очков. В зоне вылета находятся «Удинезе» (6), «Салернитана» (4) и «Кальяри» (3).