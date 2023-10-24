Футболистка после удаления показывала судье жесты, имитирующие занятие оральным сексом

Нерея Апарисио, футболистка испанской команды «Дона Бенито» из 3-го дивизиона женской Испанской лиги, после удаления показывала судье жесты, имитирующие занятие оральным сексом, сообщает AS.

Апарисио была удалена в матче 3-го дивизиона женской Испанской лиги с «Эстремадуры» (1:1) за удар соперницы головой в момент, когда мяч не находился в игре. Когда футболистка уходила с поля, она смотрела в сторону помощницы судьи и показывала жесты, имитирующие занятие оральным сексом. Всё это было зафиксировано в протоколе, и футболистку может ждать дополнительная дисквалификация.

Несмотря на игру в меньшинстве, команда «Дона Бенито» смогла сохранить ничью. Голами в этом матче отметились Кандалия и Лидия Сантос.