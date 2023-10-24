Игрок «Фулхэма» Перейра рассказал о ритуале с шортами Кака перед важными матчами

Полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра рассказал, что у него хранятся шорты экс-полузащитника «Милана», «Орландо Сити» и сборной Бразилии Кака.

«Однажды я попросил футболку у Кака, но он сказал, что уже поменял её. Поэтому я сказал: тогда что угодно, носки, шорты, что угодно. Он сказал, что у него есть шорты. Кака дал их мне, это было невероятно, и шорты до сих пор хранятся в сейфе. Время от времени, перед важной игрой, я прихожу туда и беру их, чтобы придать себе уверенности, помассировать ногу», — приводит слова Перейры ESPN.

Перейра выступает за «Фулхэм» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в десяти матчах, в которых забил один гол и сделал результативную передачу.

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