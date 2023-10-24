Томас Тухель назвал задачу-минимум «Баварии» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о задачах мюнхенской команды в Лиге чемпионов.

«Конкуренция сейчас настолько жёсткая, что групповой этап уже не бывает лёгким. Нужно быть бдительными и сосредоточенными все 90 минут. В группе с «Галатасараем», «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагеном» нельзя позволить себе совершить ни одной ошибки, не говоря уже о двух, поэтому мы работаем, чтобы стать более надёжными и стойкими. Мы уже на пути к этому. Мы несколько раз меняли ход игры, отставая в счёте.

В конечном итоге нашей целью всегда должен быть выход в четвертьфинал. Выиграв группу, в 1/8 финала вы сыграете с командой, занявшей второе место в своей группе. Дальше многое зависит от удачной жеребьёвки», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.