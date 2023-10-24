Гендиректор «Шахтёра» рассказал о расширении трансферной политики клуба

Сергей Палкин, являющийся генеральным директором «Шахтёра», рассказал о трансферной политике клуба во время последних событий в стране.

«Раньше мы ориентировались на бразильский рынок. Мы увеличиваем радиус привлечения талантов на Эквадор, Грузию и т.д. и продолжаем искать их в Бразилии. Недавно мы приобрели троих бразильцев. Дело в том, что на бразильском рынке иногда бывает тяжело найти нужных игроков, а цены взмывают к небесам. Мы видели, как 15-летние мальчики перешли в «Реал» за € 50 млн. Это разрушило рынок.

Как нам удаётся подписывать иностранцев сейчас? Поначалу было очень сложно. К счастью, поскольку с нами не произошло никаких событий, поскольку ни один игрок не захотел разорвать свой контракт, сейчас ситуация несколько нормализовалась. Они видят, что у нас семь-восемь легионеров, что мы играем в Лиге чемпионов. Для таких игроков, как Эгиналдо, мы являемся клубом уровня Лиги чемпионов, а Лига чемпионов – это самая большая витрина в мире футбола», – цитирует Палкина El Pais.