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Томас Тухель: мы хотим оставаться впереди «Галатасарая» и после игры

Томас Тухель: мы хотим оставаться впереди «Галатасарая» и после игры
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем матче с «Галатасараем» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы чувствуем себя готовыми к победе в тяжёлой игре. В Лиге чемпионов нужно действовать поэтапно. Мы чувствуем себя достаточно сильными, чтобы выиграть группу. Мы хотим выйти в плей-офф. Там тоже нужна удача. Сейчас нет смысла сравнивать себя. Завтра у нас хороший соперник, который не проигрывает 17 матчей. Мы хотим закончить эту серию.

Результаты говорят сами за себя. Победить на выезде «Манчестер Юнайтед» чрезвычайно сложно. Это хороший соперник, клуб с традициями. Они агрессивны, стремятся атаковать на самом высоком уровне — они доказали это в первых двух матчах. Мы хотим оставаться впереди «Галатасарая» и после игры», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

После двух туров «Бавария» занимает первое место с шестью очками в группе А с «Галатасараем» (4), «Копенгагеном» (1) и «Манчестер Юнайтед» (0).

Лига чемпионов . Группа A. 3-й тур
24 октября 2023, вторник. 19:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Коман – 8'     1:1 Икарди – 30'     1:2 Кейн – 73'     1:3 Мусиала – 79'    
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