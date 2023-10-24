Экс-советник вице-президента «Монако»: не думаю, что Головин уйдёт, пока есть контракт

Экс-советник вице-президента «Монако» Игорь Корнеев высказался о возможном переходе российского полузащитника Александра Головина в новый клуб.

«В последнее время Головин радует, делая разницу на поле и забивая важные голы! Но он до сих пор не провёл ни одного сезона на топовом уровне, будучи в Монако. Так что пока с предложениями от топ-клубов придётся повременить. Плюс у игрока нет амбиций менять клуб, так как ему слишком комфортно там, где он есть. Не думаю что его переход когда-то состоится, пока у него действующий контракт», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Головина в € 30 млн.

В нынешнем сезоне Головин провёл восемь матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

После девяти туров Лиги 1 «Монако» лидирует с 20 очками. Второе место занимает «Ницца» (19 очков).