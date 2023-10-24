Шамиль Газизов: поддерживаю Алаева. Мы — за российских судей

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал критические заявления президента РПЛ Александра Алаева о работе главы ЭСК РФС Милорада Мажича.

«Я поддерживаю Сан Саныча в том, что мы за российских судей. Пусть они станут лучше. Это будет правильно для российского футбола», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, ранее Александр Алаев заявил, что подверг критике ЭСК РФС, потому что, по его словам, видел проблему и хотел обратить на неё внимание. Также функционер отметил, что ему хотелось бы, чтобы Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза работала по-другому. Пост руководителя департамента судейства Мажич занял в июне текущего года.