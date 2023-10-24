Гудиев рассказал, какие подарки делал Кадыров футболистам «Ахмата»
Голкипер воронежского «Факела» Виталий Гудиев, ранее выступавший за грозненский «Ахмат», рассказал, какие подарки делал футболистам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Какие подарки от Кадырова были в команде? При мне пару раз Рамзан Ахматович дарил ребятам «Мерседесы». Кому-то доставались хорошие часы. Плюс он часто поощрял всю команду двойными премиальными. Помню, выиграли какой-то важный матч. Кадыров заходит с хорошим настроением, мы ему кричим: «Двойные!» Он на нас смотрит: «Ладно, заслужили». Бывало, что в футбол с нами тоже играл», — приводит слова Гудиева Sport24.
Виталий Гудиев выступал за грозненский клуб с 2014 по 2022 год. В июле 2022 года он перешёл в «Химки», а в 2023 году — в «Факел».
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