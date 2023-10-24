Президент «Урала» стал почётным гражданином Екатеринбурга

Президент «Урала» Григорий Иванов стал почётным гражданином Екатеринбурга, его кандидатуру утвердили депутаты городской думы, информирует пресс-служба футбольного клуба в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что Григорий Иванов является президентом «Урала» с 2003 года. Кроме того, Иванов несколько лет возглавлял областную федерацию футбола.

«Урал» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Виктора Гончаренко набрала 16 очков за 12 матчей. В последнем матче екатеринбуржцы разгромно уступили «Сочи» (1:4), который находится на последней, 16-й строчке, заработав девять очков в 12 турах. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).