Тренер молодёжной сборной России оценил уровень соперников на сборе в Бразилии

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался об уровне соперников на сборе команды в Бразилии.

«Уровень высокий. Мы предполагали, что против нас выйдут интересные соперники, которые в некоторых компонентах будут нас превосходить. Так оно и случилось, но удалось противопоставить свои козыри, и это предопределило итоговый результат. Бразильские команды очень сильные, если бы мы сыграли с каждой из них ещё по 10 матчей, неизвестно, победили ли бы мы даже в половине встреч. Уровень соперников высокий, но я думаю, что они не ожидали от нас такой прыти.

Как готовились к играм? Какой-то централизованной подготовки толком и не было, потому что перерыв на матчи сборных очень короткий. Наши футболисты прибыли в сборную в разное время. Кто-то играл за свой клуб в пятницу и приехал в субботу, кто-то отыграл в субботу и присоединился в воскресенье, а ещё несколько человек прибыли буквально за несколько часов до вылета в Бразилию. В итоге провели только одно полноценное занятие всем составом — уже в Бразилии. Хорошо, что все игроки, кто приехал в сборную в этот раз, уже вызывались раньше в молодёжку, поэтому были знакомы с нашими игровыми требованиями, принципами игры в атаке и обороне. Все они понимали, в какой футбол мы хотим играть, оставалось только освежить некоторые теоретические моменты. Наиграть какие-то новые связи на поле или отработать стандартные положения не получилось, но наши ребята выглядели в матчах достойно с точки зрения понимания требований», — приводит слова Шабарова Олимпийский комитет России.