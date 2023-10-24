Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано: однажды я приеду в Москву, это будет удовольствие!

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано: однажды я приеду в Москву, это будет удовольствие!
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил о желании вернуться в Россию. Он признался, что будет рад получить предложение из РПЛ.

«Когда закончится мой контракт с «Интернасьоналем», я буду рад вернуться играть в Россию! Страна, которая мне очень нравится и где у меня много друзей. Так что я бы хотел снова сыграть в России, да.

Какие планы на карьеру? Мой план – играть на высоком уровне, как я всегда делал в своей профессиональной карьере! Я хочу сыграть ещё четыре года на высоком уровне, и я бы сделал это, если бы у меня была возможность снова сыграть в России.

У меня всегда есть приглашения от друзей вернуться в Россию и навестить их, но мне было очень сложно сбалансировать даты из-за моей рутины! Но однажды я приеду в Москву, это будет удовольствие!» — приводит слова Адриано журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Мог играть за «Спартак», а теперь разрывает в Лиге чемпионов. Брума — открытие сезона
Мог играть за «Спартак», а теперь разрывает в Лиге чемпионов. Брума — открытие сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android