Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано: однажды я приеду в Москву, это будет удовольствие!

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил о желании вернуться в Россию. Он признался, что будет рад получить предложение из РПЛ.

«Когда закончится мой контракт с «Интернасьоналем», я буду рад вернуться играть в Россию! Страна, которая мне очень нравится и где у меня много друзей. Так что я бы хотел снова сыграть в России, да.

Какие планы на карьеру? Мой план – играть на высоком уровне, как я всегда делал в своей профессиональной карьере! Я хочу сыграть ещё четыре года на высоком уровне, и я бы сделал это, если бы у меня была возможность снова сыграть в России.

У меня всегда есть приглашения от друзей вернуться в Россию и навестить их, но мне было очень сложно сбалансировать даты из-за моей рутины! Но однажды я приеду в Москву, это будет удовольствие!» — приводит слова Адриано журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.