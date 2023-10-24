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Кухарчук: сборная России должна играть в футбол — пусть даже с Мальдивами или Кубой!

Кухарчук: сборная России должна играть в футбол — пусть даже с Мальдивами или Кубой!
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук поделился мнением по поводу соперников сборной России в условиях отстранения от международных турниров. По его мнению, россияне должны играть с любым соперником — даже со сборными Мальдив или Кубы.

«Сборная России должна играть в футбол. Абсолютно без разницы, против кого. Пусть это будут даже Мальдивы или Куба! Это гораздо лучше, чем не играть вообще ни с кем и сидеть без дела. Нам просто необходима практика. Самое главное для нас — играть в футбол, вот и всё», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире.

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