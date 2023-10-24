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Сёмин: у Кварацхелии огромный потенциал, он может повысить свой уровень

Сёмин: у Кварацхелии огромный потенциал, он может повысить свой уровень
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился мнением об игре полузащитника Хвичи Кварацхелии за итальянский «Наполи»

«Только бог знает и сам Хвича, пойдёт ли у него снова игра после недавно забитых голов за «Наполи» после долгой голевой засухи. У Кварацхелии статус большого игрока в клубе, он его поддерживает и увеличивает. Хвича изначально попал в ту команду, которая ему нужна была, и тренер ему сразу начал доверять. Дай бог, чтобы у него и дальше всё так продолжалось. Он великолепно играл за сборную Грузии. У него есть громадный потенциал поддерживать свой уровень и увеличивать его. А давление со стороны прессы надо выдерживать, оно есть всегда. Это везде, во всех лигах и клубах – игроков критикуют, когда они плохо играют, тем более в Италии. Значит, надо играть хорошо — и никакого давления не будет», – приводит слова Сёмина Metaratings.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл восемь матчей за «Наполи» в рамках Серии А, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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