Иван Сергеев: не пошёл бы на шоу Дзюбы и Слуцкого. Всё-таки родители смотрят

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев признался, что не пошёл бы в качестве гостя на YouTube-шоу «Ну, так нельзя», которое ведут форвард «Локомотива» Артём Дзюба и экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.

«Смотрю шоу «Что было дальше?» на YouTube. Шоу Слуцкого и Дзюбы называют футбольным ЧБД? Смотрел пару выпусков, прикольно. Но сам бы не пошёл. Всё-таки родители смотрят, а там будет много мата», — приводит слова Сергеева Sport24.

Напомним, Дзюба и Слуцкий стали ведущими юмористического шоу на YouTube в марте этого года. За время его существования гостями программы были такие футболисты, как Василий Березуцкий, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Роман Павлюченко и Кирилл Набабкин. Болельщики критикуют футболиста и тренера за участие в данном проекте.