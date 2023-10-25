Школа московского «Динамо» открыла новую футбольную базу

22 октября, в день рождения легендарного вратаря Льва Ивановича Яшина состоялось торжественное открытие новой футбольной базы Школы ФК «Динамо» (Москва).
В самом сердце Москвы, в Петровском парке, Академия спорта «Динамо» открыла свои двери для юных футболистов столицы. Современная база детской футбольной школы «Динамо» — это комплекс со всем необходимым оборудованием, новейшим футбольным полем, комфортабельными раздевалками и профессиональным инвентарём.
Фото: Футбольная школа «Динамо»
Воспитанники футбольной школы «Динамо» приняли участие в открытой тренировке и товарищеских играх с командами Академии им. Л.И. Яшина ФК «Динамо» (Москва). Своим опытом с ребятами поделился полузащитник «Динамо» Иван Зазвонкин, представитель Общества «Динамо» Сергей Конников пожелал воспитанникам
школы развития и вырасти настоящими защитниками Отечества!
Новая футбольная база позволит более эффективно, и что важно, круглогодично выстроить тренировочный процесс.
«Открытие футбольной базы такого уровня — это значительный шаг вперёд в развитии детско-юношеского футбола в структуре нашего клуба», — отметил технический директор Школы ФК «Динамо» (Москва) Георгий Котков.
Технический директор Котков Георгий Евгеньевич
Фото: Футбольная школа «Динамо»
Футбольный манеж в Академии спорта «Динамо» стал не только тренировочной базой, на поле комплекса уже проходит первенство Москвы и другие детско-юношеские футбольные турниры.