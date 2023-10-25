Расмус Хойлунд назвал любимый гол, который «Манчестер Юнайтед» забивал в ворота «Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд ответил на вопрос о том, какой гол «красных дьяволов» в ворота «Манчестер Сити» является его самым любимым.

«Конечно же, удар через себя Уэйна Руни. Все помнят этот гол, не так ли?» — приводит слова Хойлунда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Руни забил этот гол в манчестерском дерби в феврале 2011 года. В той встрече «красные дьяволы» одержали победу со счётом 2:1, гол английского нападающего через себя стал победным.

«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в грядущее воскресенье, 29 октября. Матч пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Полом Тирни. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.