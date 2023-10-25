В РФС ответили на вопрос, где пройдёт финал Кубка России — 2023/2024

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, где пройдёт финал Фонбет Кубка России — 2023/2024.

«У нас есть время для принятия решения, заложенное в регламенте. Да, есть точка зрения, согласно которой матч должен проходить в «Лужниках», потому что это главный стадион страны, команды и болельщики привыкают к большим матчам на нём. Но есть и другой подход – Кубок должен ездить по регионам. Насколько я помню, мы должны принять решение за три месяца до даты встречи. Уверен, примем раньше и вынесем вопрос на исполком. Думаю, посмотрим на результаты отбора в плей-офф, с учётом которого рассмотрим варианты места проведения финала.

Лично я проводил бы финал в «Лужниках». Какие ещё есть варианты? Все остальные – это стадионы, которые заявятся и за свой счёт согласятся соответствовать требованиям проведения финала Кубка России. Пока рано говорить о кандидатах», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».