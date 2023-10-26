Полузащитник «ПСЖ» Заир-Эмери стал самым молодым автором двух голевых передач в матче ЛЧ

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери отдал две голевые передачи в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом» (3:0) в возрасте 17 лет и 231 дня. Хавбек ассистировал Килиану Мбаппе на 32-й минуте и Ли Кан Ину на 89-й. Он стал самым молодым автором двух передач в матче Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports.

Заир-Эмери превзошел рекорд Тео Уолкотта из «Арсенала», который в 17 лет и 250 дней в 2006 году сделал два голевых паса во встрече с «Гамбургом». Отметим, что статистика результативных передач доступна с сезона-2003/2004.

«ПСЖ» лидирует в группе F с шестью очками после трёх матчей. Заир-Эмери участвовал во всех этих играх и ранее уже отметился голевой передачей в гостевой встрече с «Ньюкаслом».