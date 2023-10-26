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Гвардиола: Холанд будет забивать до последнего дня, пока играет в футбол

Гвардиола: Холанд будет забивать до последнего дня, пока играет в футбол
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (3:1).

«Это был отличный матч. Позиционно мы действительно сыграли хорошо. При этом нам немного не хватало в первом тайме. У соперников хорошая физическая подготовка, они были более агрессивны в игре один в один. Я очень доволен тем, как мы действовали. Теперь нам нужно выиграть ещё один матч, чтобы математически обеспечить себе выход из группы — а затем ещё два матча, чтобы финишировать первыми в группе.

Люди ожидают от Холанда, что он каждый раз будет забивать по четыре гола. Другие хотят, чтобы он потерпел неудачу — но этот парень будет забивать голы всю свою жизнь. Он представляет собой невероятную угрозу. Иногда нам не хватает футболистов, у которых есть способность находить возможность для паса — таких, как Кевин Де Брюйне, например, или Гюндоган в прошлом. Но Холанд будет забивать до последнего дня, пока играет в футбол.

Рико Льюис играл на позиции крайнего защитника и смещался в центр. Вместе с Родри он показал невероятную игру – все трое защитников были действительно хороши. Во втором тайме Жереми Доку, Джек Грилиш и Бернарду Силва, когда он вышел на поле, действовали великолепно. У нас получилась действительно отличная игра», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардиолы.

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