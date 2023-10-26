Сарри раскритиковал игроков «Лацио» после поражения в матче с «Фейеноордом»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура группового этапа лиги чемпионов с «Фейеноордом» (1:3).

«Первый тайм в нашем исполнении был слишком робким, мы были напуганы их агрессией и прессингом. Мне не понравился первый тайм, и я ожидал, что мы проявим более сильный настрой. Видел, что мы боялись играть с мячом. Мы боялись, а потом допустили ошибки. Я увидел явную разницу в настрое двух команд. Также очевидно, что у «Фейеноорда» есть три или четыре игрока, задающих отличный темп, а у нас таких нет. Нам предстоит много работать. Прессинговать с такой интенсивностью просто бессмысленно. Мы всё понимали неправильно», — приводит слова Сарри Football Italia.

На данный момент «Фейеноорд» возглавляет турнирную таблицу своей группы, набрав шесть очков. «Лацио», в свою очередь, занимает третье место, записав в свой актив лишь одно очко.