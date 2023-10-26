Энцо Райола: «Милан» по своей вине потерял Доннарумму бесплатно

Агент Энцо Райола, представляющий интересы вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, считает, что игрок покинул «Милан» в 2021 году по вине итальянского клуба.

«Милан» потерял Доннарумму бесплатно по своей вине. Мальдини сказал ему, что они уже подписали Меньяна. Джиджио никогда не собирался уходить бесплатно. «Ювентус» интересовался им и предлагал обмен [на другого игрока] или деньги», — цитирует Райолу инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, Доннарумма – воспитанник «россонери». За первую команду он дебютировал в 2015 году в 16-летнем возрасте. Всего на его счету 251 матч, 265 пропущенных голов и 88 игр на ноль.

Летом 2021-го он покинул команду на правах свободного агента и подписал контракт с «ПСЖ», за который выступает и сейчас.