Бывший главный тренер «Амкара», московского «Динамо», «Ростова» и «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что думает о получении российского гражданства.

«Я захотел это сделать (получить гражданство РФ. — Прим. «Чемпионата»), но получилось так, что уехал из России. Однако всё равно думаю об этом», — приводит слова Божовича «РИА Новости Спорт».

В Россию Божович впервые приехал в 2008 году, возглавив пермский «Амкар». После этого черногорский специалист успел поработать с рядом российских клубов, включая «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Москву». Последним местом работы 55-летнего Божовича является тульский «Арсенал», откуда он ушёл в 2022 году. Вместе с «Ростовом» Миодраг выиграл Кубок России, а с «Амкаром» дошёл до финала этого турнира.