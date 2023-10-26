Пике — об «эль класико»: ожидаю шоу. Будем надеяться на победу «Барсы», они лучше «Реала»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике высказался о предстоящем матче 11-го тура чемпионата Испании, в котором каталонцы на домашней арене сыграют с мадридским «Реалом».

«Я ожидаю хорошего шоу, потому что это как-никак матч «Барселона» – «Реал», и люди ожидают чего-то особенного. Это матч, который вызывает страсть и чувства у болельщиков по всему миру.

Будем надеемся, что «Барселона» победит, потому что она играет дома. У команды Хави хорошая игра и результаты. С учётом домашнего матча она является фаворитом. Да и в целом у «Барселоны» команда лучше, чем у «Реала», – приводит слова Пике ESPN Deportes.

Матч «Барселоны» и «Реала» состоится в субботу, 28 октября. Начало игры — в 17:15 мск. Встреча пройдёт на домашнем поле каталонцев.