Сборная России осталась на 39-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА

Сборная России не потеряла позиции в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, в июле текущего года Россия занимала 38-е место, отставая от Чехии и опережая Нигерию. В сентябре команда Валерия Карпина опустилась на 39-ю строчку. Тройка лидеров за последние несколько месяцев не изменилась, а вот Хорватия опустилась с шестого места в рейтинге на 10-е. Сборная Испании поднялась с 10-й строчки на восьмую.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 26 октября 2023 года:

1. Аргентина

2. Франция

3. Бразилия

4. Англия

5. Бельгия

6. Португалия

7. Нидерланды

8. Испания

9. Италия

10. Хорватия

…

38. Турция

39. Россия

40. Нигерия

Напомним, в октябре национальная команда России провела две товарищеские встречи — со сборной Камеруна (1:0) в Москве и со сборной Кении (2:2) в Анталье (Турция).