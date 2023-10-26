Сборная России осталась на 39-м месте в обновлённом рейтинге ФИФА

Сборная России не потеряла позиции в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Напомним, в июле текущего года Россия занимала 38-е место, отставая от Чехии и опережая Нигерию. В сентябре команда Валерия Карпина опустилась на 39-ю строчку. Тройка лидеров за последние несколько месяцев не изменилась, а вот Хорватия опустилась с шестого места в рейтинге на 10-е. Сборная Испании поднялась с 10-й строчки на восьмую.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 26 октября 2023 года:
1. Аргентина
2. Франция
3. Бразилия
4. Англия
5. Бельгия
6. Португалия
7. Нидерланды
8. Испания
9. Италия
10. Хорватия
…
38. Турция
39. Россия
40. Нигерия
Напомним, в октябре национальная команда России провела две товарищеские встречи — со сборной Камеруна (1:0) в Москве и со сборной Кении (2:2) в Анталье (Турция).