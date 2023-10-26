Божович: Аленичева убрали бы из «Спартака» с такими результатами

Бывший главный тренер «Амкара», московского «Динамо», «Ростова» и «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что Дмитрия Аленичева давно отправили бы в отставку с такими результатами, как у действующего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«У них очень много проблем. Гильермо Абаскаль — молодой, талантливый парень, но если бы фамилия главного тренера была Аленичев, то с такими результатами его бы давно убрали. Игра «Спартака» вызывает у меня восхищение – она такая странная. Иногда хорошая, иногда очень плохая. Стабильности нет. Если бы она была, «Спартак» шёл бы на первом месте», — приводит слова Божовича «РИА Новости Спорт».

Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года. Аленичев возглавлял красно-белых с 2015 по 2016 год. На смену ему пришёл Массимо Каррера, при котором «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России.